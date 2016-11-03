Госдума приняла закон об уголовной ответственности за допинг

Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла закон о привлечении к уголовной ответственности за склонение к применению допинга. Он был внесен депутатами «Единой России» и ЛДПР и доработан с учетом поправок, сообщает ТАСС.

За склонение спортсмена «тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте» документ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Закон также предполагает ограничение свободы на срок до года.

Для группы лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы до года. Также предусмотрено ограничение свободы сроком до двух лет и отстранение от работы в спорте на срок до четырех лет. Если преступные действия повлекут за собой смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновный может получить тюремный срок до трех лет или отстранение от деятельности в спорте на срок до пяти лет.

«Это и ответ нашим зарубежным критикам, которые обвиняли нашу страну в якобы некой государственной программе по поддержке допинга. Таковой программы, безусловно, никогда не было, и на всех уровнях в нашей стране, начиная с президента РФ и правительства, всегда с допингом велась борьба», — заявил в интервью изданию «Р-Спорт» первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он также призвал правительство в кратчайшие сроки утвердить список допинг-препаратов.