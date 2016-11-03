Эрдоган обвинил Германию в укрывательстве террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал немецкие власти пособниками террористов за то, что они не выдают на родину сторонников оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Spiegel Online.

Такие слова Эрдоган произнес, выступая во время награждения деятелей культуры в Анкаре. Его выступление стало ответом на критику канцлера Германии Ангелы Меркель сотрудников главной оппозиционной газеты Турции Cumhuriyet. Накануне Меркель заявила, что свобода СМИ будет играть ключевую роль на переговорах о вступлении Турции в ЕС.

«Когда мы предлагаем выдать нам тех, кто является членами террористической организации, Германия нам говорит, что, согласно нашим соглашениям, они могут выдать нам тех, кто обвиняется в тяжелых преступлениях, но не в политических», — сказал турецкий лидер (здесь и далее цитата по РИА Новости).

Эрдоган добавил, что «опасается за судьбу Германии». «Она превратилась в убежище террористов, предпочла защищать членов террористической организации», — отметил турецкий президент. «Наше внутреннее законодательство никого не должно волновать», — подчеркнул он.

В июле в Турции произошла попытка госпереворота. После того как военный мятеж был подавлен в стране начались массовые чистки — увольнения и задержания тысяч людей, который власти подозревали в симпатиях к Фетхуллаху Гюлену. Анкара считает, что именно он был вдохновителем переворота.