Верховный суд попросил изменить практику уголовных дел за репосты

Пленум Верховного суда дал новые разъяснения по судебной практике уголовных дел об экстремизме, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

ВС уточнил, что при квалификации репостов в соцсетях необходимо «исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней».

Следовательно, пользователей, распространивших в сети чужие «экстремистские» посты нельзя приравнивать к сторонникам подобных записей.

Напомним, в феврале 2016 года Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил 46-летнюю местную жительницу Екатерину Вологженинову к 320 часам обязательных работ и уничтожению ноутбука за репосты рисунков об Украине в сети, а также «лайки» к таким материалам.

В мае в Тверской области блогера Андрея Бубеева был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в экстремизме и сепаратизме за репост чужих публикаций.