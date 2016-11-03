ФБР заподозрило фонд Клинтон в нецелевом расходовании средств

Продолжающееся больше года расследование деятельности благотворительного фонда Clinton Foundation Федеральным бюро расследований (ФБР), взято на особый контроль. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Расследование началось задолго до публикаций сайтом WikiLeaks писем Хиллари Клинтон, связанных с ее предвыборной кампанией.

Известно, что агенты ФБР «активно и агрессивно» опрашивают людей, связанных с делом. Некоторых из них, уже второй или третий раз. Подобная тактика обусловлена постоянным появлением новой информации.

Как отметил один из источников телеканала, «каждый день поступает лавина новой информации».

По информации Fox News, ФБР собрало уже много доказательств использования средств фонда по непрямому назначению. В частности, СМИ сообщали, что в 2014 году доход фонда составил 177,9 млн долларов. На благотворительные гранты было потрачено лишь 5,2 млн долларов. На зарплаты сотрудникам и «другие расходы» пошли 34,8 и 50,4 млн долларов соответственно.