Путин оценил состояние российского футбола
Президент России Владимир Путин похвалил игроков красноярской молодежной команды по футболу «Тотем», в которой выступают воспитанники детдома, сообщает «Интерфакс».
В этом году клуб стал чемпионом мира среди детских домов и школ-интернатов. Воспитанники «Тотема» встретились с Путиным в Москве на форуме активных граждан «Сообщество».
«Меня очень радует, что у нас на таком уровне футбол развивается. Жив, оказывается, футбол-то в России», — заявил глава государства.
«Мне кажется, — обратился он к руководству клуба, — что было бы очень интересно и для вас, и для ребят принять участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к чемпионату мира».
Президент пообещал решить вопрос с доставкой команды из Красноярска на такие мероприятия.
Чемпионат мира Россия примет в 2018 году.