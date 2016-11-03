Путин оценил состояние российского футбола

Президент России Владимир Путин похвалил игроков красноярской молодежной команды по футболу «Тотем», в которой выступают воспитанники детдома, сообщает «Интерфакс».

В этом году клуб стал чемпионом мира среди детских домов и школ-интернатов. Воспитанники «Тотема» встретились с Путиным в Москве на форуме активных граждан «Сообщество».

«Меня очень радует, что у нас на таком уровне футбол развивается. Жив, оказывается, футбол-то в России», — заявил глава государства.

«Мне кажется, — обратился он к руководству клуба, — что было бы очень интересно и для вас, и для ребят принять участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к чемпионату мира».

Президент пообещал решить вопрос с доставкой команды из Красноярска на такие мероприятия.

Чемпионат мира Россия примет в 2018 году.