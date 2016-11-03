Журнал Forbes назвал Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой певицей мира

Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире по версии американского журнала Forbes возглавила Тейлор Свифт. Как сообщает издание, она заработала 170 млн долларов.

Основную долю ей принес концертный тур «1989», кроме того, исполнительница снимается в рекламе обуви Keds, диетической газировки и продукции Apple.

«На протяжении многих лет она привлекает поклонников разных возрастов, что позволяет пересечься сразу нескольким сегментам рынка. Именно эта особенность привлекает к Свифт многие брэнды», — подчеркнул юрист компании Fox Rothschild Лори Ландо.

Второе место заняла певица Адель. Журнал подчеркивает, что 80,5 млн долларов она выручила почти исключительно на продаже своих альбомов. В 2015 году они стали бестселлерами популярной музыки.

Третье место досталось Мадонне, которая заработала 76,5 млн долларов. Ее тур Rebel Heart собрал 170 млн зрителей по всему миру.

В топ-10 рейтинга Forbes также вошли Рианна, ($75 миллионов), Бейонсе ($54 миллиона), Кэти Перри ($41 миллион), Дженнифер Лопес ($39,5 миллиона), Бритни Спирс ($30,5 миллиона), Шанайя Твейн ($27,5 миллиона) и Селин Дион ($27 миллионов).