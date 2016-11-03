ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку без изменений на уровне 0,25-0,5% годовых. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято в ходе заседания комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC).

«Комитет ожидает, что развитие экономики потребует лишь для постепенного увеличения базовой ставки. <…> Текущая траектория изменения ставки будет зависеть от экономических перспектив», — говорится в пресс-релизе организации.

Также отмечается, что в США продолжается рост занятости при неизменном показателе безработицы. Также наблюдается более выраженный рост экономической активности американцев по сравнению с первым полугодием.