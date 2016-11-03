Тело сотрудника ФСБ однаружено в квартире на севере Москвы

Тело 49-летнего сотрудника ФСБ обнаружила его бывшая жена в одной из квартир на севере Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне в полицию с заявлением обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила, что обнаружила тело своего бывшего супруга в одной из квартир по ул. Онежская. Прибывшие на место сотрудники обнаружили без внешних признаков насильственной смерти тело 49-летнего мужчины, который, по предварительным данным, работал ответственным дежурным ФСБ России», — сказал собеседник агентства.

Следователи выясняют обстоятельства происшедшего. Тело мужчины было направлено в морг на исследование.