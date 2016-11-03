Госдума занялась разработкой концепции закона о российской нации

Комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции законопроекта о российской нации, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Ильдара Гильмутдинова.

«Мы сейчас как раз на стадии консультаций с экспертными группами, с коллегами, которые в этой теме, чтобы понять, сделать некое техзадание, которое бы определило, что мы хотим, что это будет», — цитирует агенство слова Гильмутдинова.

Глава думского комитета отметил, что депутатам предстоит определить, будет ли это рамочный документ или это будет «серьезный, содержательный закон, который говорит, что мы разные, у нас разные культуры, разные традиции, но мы едины, мы в одной стране, мы единая политическая российская нация».

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять «закон о российской нации». Президент подчеркавал, что этот закон может вырасти из стратегии национальной политики.