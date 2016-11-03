Думский комитет не поддержал запрет на вступление в брак для трансгендеров

Комитет Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей признал излишним законопроект о запрете на вступление в брак для трансгендеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки в мае 2015 года внесли депутаты предыдущего созыва — единорос Алексей Журавлев (ныне единственный депутат вне фракции) и члены «Справедливой России» Дмитрий Горовцов и Анатолий Грешневиков.

Документ появился после того как 7 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге загс зарегистрировал брак между женщиной и женщиной-трансгендером, которая по паспорту была мужчиной.

Комитет Госдумы дал заключение, согласно которому законодательство уже предусматривает заключение брака лишь между мужчиной и женщиной, и не рекомендовал принимать законопроект.