Экс-генсек НАТО призвал США примерить на себя роль «мирового жандарма»

Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен потребовал от будущего президента США активного вмешательства в решение мировых конфликтов. Причем, по его мнению, не имеет значения, кто победит на выборах, сообщает Sky News.

Он также заявил, что Америка должна стать международным полицейским и занять лидирующую роль в мировых делах.

«Сверхдержавам не до отдыха. Оглянитесь вокруг и вы увидите мир в огне. Сирия, разрываемая войной и конфликтом. Ирак на грани распада. Ливия – несостоявшееся государство в Северной Африке. Россия, нападающая на Украину и дестабилизирующая Восточную Европу. Китай, играющий своими мускулами, страна-изгой Северная Корея, угрожающая ядерными атаками», — сказал Расмуссен.

Экс-глава НАТО так же заявил, что приход Дональда Трампа к власти «может стать опасностью» для мира.