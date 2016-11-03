В Генштабе представили доказательства удара ВВС США по иракской школе

Российский Генштаб представил космический снимок с последствиями удара американской авиации по иракскому городу Телль-Кайф, расположенному в 14 километрах к северу от Мосула, сообщает РИА Новости.

«На слайде представлены результаты этого удара. На космическом снимке слева, сделанном 24 октября, — то есть до удара самолетов коалиции, вы видите здания школы и жилых домов, а справа — после. Отчетливо видно, что авиационное поражение наносилось в непосредственной близости от здания школы, которое было повреждено осколками и ударной волной», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, самолеты США продолжают наносить авиаудары по жилым кварталам в Мосуле и в других населенных пунктах провинции Найнава.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства США Джон Кирби назвал недопустимым сравнение операции международной коалиции в иракском Мосуле с операцией сирийских правительственных войск при поддержке России в Алеппо.