03 ноября 2016, 19:07
Во Франции присудили литературную Гонкуровскую премию
Во Франции присуждена престижная награда по литературе — Гонкуровская премия. Об этом говорится на сайте Гонкуровской академии, которая и присуждает приз.
Премия присуждается за лучший роман. В этом году ее получила писательница Лейла Слимани за книгу «Сладкая песнь».
Слимани родом из Марокко. С 18 лет она живет в Париже. В 2014 году вышел в свет первый роман писательницы «В саду людоеда».
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