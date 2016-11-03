Во Франции присудили литературную Гонкуровскую премию

Во Франции присуждена престижная награда по литературе — Гонкуровская премия. Об этом говорится на сайте Гонкуровской академии, которая и присуждает приз.

Премия присуждается за лучший роман. В этом году ее получила писательница Лейла Слимани за книгу «Сладкая песнь».

Слимани родом из Марокко. С 18 лет она живет в Париже. В 2014 году вышел в свет первый роман писательницы «В саду людоеда».