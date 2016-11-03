Говорухин потребовал «прервать на корню» проверку фильма «Матильда»

Глава думского комитета по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин призвал «прервать на корню» инициативу депутата Натальи Поклонской, обратившейся в Генпрокуратуру с просьбой проверить еще не снятый фильм «Матильда» Алексея Учителя. Об этом сообщается на сайте комитета.

Фильм «Матильда» посвящен отношениям Николая II c балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская считает, что фильм может оскорбить чувства верующих, так как последний русский император причислен РПЦ к лику святых.

По словам Говорухина, «непонятно почему реальная история из жизни Николая Романова, который, кстати, был тогда [во время действия фильма] еще только наследником трона, должна вызывать возмущение у определенных кругов и вытекать в подобные проверки».

«Такие инициативы необходимо прерывать на корню», — отметил он.

Премьера «Матильды» должна состояться 30 марта 2017 года.