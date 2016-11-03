Из Севастополя в Сирию вышел фрегат «Адмирал Григорович»

Российский фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», вышел из Севастополя в дальний поход в Средиземное море к берегам Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

К уже созданной группировке кораблям ВМФ России в Средиземном море фрегат должен присоединиться через двое суток.

«Корабль универсален, способен наносить ракетные удары на большие расстояния как по надводным, так и по наземным целям. Он также будет интегрирован в общую систему ПВО российской группировки», — отметил источник.