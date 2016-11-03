Движение хасидов решило арестовать потенциальные активы Путина в США

Американское движение хасидов «Хабад» потребовало раскрытие информации о замороженных активов России в США. Хасиды хотят взыскать российское имущество, в том числе потенциальные активы президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

Много лет движение добивается от российской стороны передачи «библиотеки Шнеерсона». Суд колумбийского округа в 2010 году обязал Россию передать «Хабаду» собрания библиотеки семьи лидеров еврейского движения, не смотря на односторонний выход РФ из разбирательства в 2009 году.

За каждый день просрочки исполнения судебного решения инстанция наложила штраф на РФ в размере 50 тысяч долларов. По подсчетам РБК, к настоящему времени размер штрафа достиг 64,6 млн долларов.

Отмечается, что целью общины стали российские активы, замороженные в рамках «украинской» санкционной программы.