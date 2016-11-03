Импортозамещение в России признали провалившимся

Цели антикризисного плана правительства России по принятию дополнительных мер поддержки импортозамещения в сфере сельского хозяйства не реализованы, сообщает The Neva Room. Такие выводы следуют из материалов Счетной палаты РФ.

В связи с подобными новостями Министерство сельского хозяйства России готовит введение нового механизма льготного кредитования на короткий срок со ставкой в 5% в год. Субсидия будет перечисляться банкам напрямую для компенсации выпадающих доходов. На 1 октября этого года постановление еще проходило межведомственное согласование, отмечается в материалах Палаты.