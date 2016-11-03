Рост продуктовых цен вызвал удвоение инфляции в Рооссии

Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен, которые показывают в октябре рост цен на продукты в среднем на 0,4%, а продовольственные товары подорожали на 0,8%. Таким образом, «продукты» подтолкнули общую инфляцию вверх.

Отметим, что в сентябре отмечалось снижение цен на продукты на 0,1 %. Согласно данным статистов причина продуктовой инфляции кроется в резком росте цен на целый ряд овощей и фруктов.

«Так, на 42,3% и 41,2% соответственно подорожали свежие помидоры и огурцы, на 19,1% - апельсины, на 3,4% - чеснок. Вместе с тем лимоны стали дешевле на 18,1%, капуста белокочанная свежая - на 7,7%, яблоки, свекла, лук, морковь, груши, картофель - на 2,6-5,5%», — сообщает Росстат.

При этом, в некоторых регионах России наблюдается еще больший рост цен, например, в Ставропольском крае и Крыму.

Из непродовольственных товаров в октябре наиболее заметно подорожали газомоторное топливо (5,4%) и сигареты (1,4%). Замечен рост цен на некоторые виды лекарств: от 2% до 5%.

С января по октябрь текущего года общий уровень инфляции в РФ составил 4,5%, передает РБК. За аналогичный период 2015 года инфляция составляла 11,2%.