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03 ноября 2016, 09:46
золото Китай Россия Сулейман Керимов

СМИ узнали о возможной покупке Китаем крупнейшего золотодобытчика РФ

Добыча золотой руды открытым способом
Добыча золотой руды открытым способом

Китайская компания Fosun Group ведет переговоры о покупке 25% и одной акции крупнейшего российского золотодобытчика ПАО «Полюс», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным переговоры с китайскими инвесторами ведет компания Polyus Gold International Ltd, которая контролирует «Полюс» и принадлежит Саиду Керимову — сыну Сулеймана Керимова.

Собеседники издания сообщили, что пакет акций планируется продать за 2 млрд долларов. Сделка должна состояться в конце 2016 — начале 2017 года.

25% плюс одна акция — это блокирующий пакет в ПАО «Полюс». Обладая им Fosun Group, по словам источника, «получит право вето на крупные сделки, одно место в топ-менеджменте, два — в совете директоров и право номинировать одного независимого директора».

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