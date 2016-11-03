СМИ узнали о возможной покупке Китаем крупнейшего золотодобытчика РФ

Китайская компания Fosun Group ведет переговоры о покупке 25% и одной акции крупнейшего российского золотодобытчика ПАО «Полюс», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным переговоры с китайскими инвесторами ведет компания Polyus Gold International Ltd, которая контролирует «Полюс» и принадлежит Саиду Керимову — сыну Сулеймана Керимова.

Собеседники издания сообщили, что пакет акций планируется продать за 2 млрд долларов. Сделка должна состояться в конце 2016 — начале 2017 года.

25% плюс одна акция — это блокирующий пакет в ПАО «Полюс». Обладая им Fosun Group, по словам источника, «получит право вето на крупные сделки, одно место в топ-менеджменте, два — в совете директоров и право номинировать одного независимого директора».