Родители убитой девочки подали иски о компенсации к Бобокуловой

Родители четырехлетней девочки, убитой и обезглавленной в феврале в Москве, подали иски о компенсации материального ущерба к подозреваемой в преступлении гражданке Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского райсуда Москвы.

Как считает следствие, Бобокулова после убийства ребенка подожгла квартиру, причинив потерпевшим материальный ущерб на 6,5 млн рублей.

Преступление было совершено 29 февраля. Тогда же Бобокулова после была задержана у станции метро «Октябрьское поле», возле которой некоторое время ходила с отрезанной головой и кричала, что у нее бомба.

Свои действия она объяснила местью за участие российской армии в войне против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Вскоре выяснилось, что Бобокулова страдает шизофренией.