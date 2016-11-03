Суд арестовал московское имущество экс-юриста ЮКОСа

Басманный суд Москвы арестовал имущество проживающего в США бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева, являющегося фигурантом дела о растрате и отмывании денежных средств, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на 1/3 доли квартиры на 3-й Парковой улице в столице, принадлежащую Ивлеву. Суд также продлил срок расследования этого дела до 2 декабря.

Как считает следствие, в 2001–2003 годах Ивлев в составе организованной группы, возглавляемой экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, присвоил более 195 млн тонн нефти добывающих компаний «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «​Томскнефть» на общую сумму около 925 млрд рублей.

Позже Ивлев в составе той же организованной группы легализовал 133 млрд рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов кипрским учредителям — подконтрольными участникам организованной группы компаниям «Дансли Лимитед» и «Нассаубридж Менеджмент Лимитед».