Поклонская внесла Ленина и Гитлера в список «извергов XX столетия»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала пост в LiveJournal, в котором рассуждает о личности Николая II как православного святого и еще не вышедшем фильме о нем режиссера Алексея Учителя.

В своей статье Поклонская приводит и небольшой список «извергов XX столетия»: Владимир Ленин, Лев Троцкий, Адольф Гитлер и Мао Цзэдун.

По ее мнению они, «пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу двадцатого столетия к лику Святых».

Также Поклонская сообщила, что не собирается смотреть фильм Учителя, посвященный отношениям Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. «Вчера в ходе бурных недовольств у меня спросили, смотрела ли я этот фильм? Конечно же нет, и не буду мараться», — написала парламентарий.