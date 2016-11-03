ЦБ предрек сокращение банковских отделений в два раза в течение десяти лет

Большинство банковских работников, выполняющих простые операции, могут попасть под сокращения в ближайшее десятилетие из-за вероятного упразднения половины отделений банков, сообщает РБК.



Как рассказал руководитель департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов, в первую очередь, сокращение коснется сотрудников call-центров.

«Тенденция на сокращение отделений банков продолжится, что повлечет за собой и сокращение специалистов банковской сферы», — сообщил Калухов на конференции «Инновационные сервисы для банков и бизнеса».

На конец 2014 года насчитывалось около 42 тысяч российских структурных подразделений банков. По данным ЦБ, на 1 сентября 2016 года их число сократилось до 35 тысяч. Таким образом, менее чем за 2 года примерно 17% подразделений были упразднены.