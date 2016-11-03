ЦБ лишил лицензии банк из Татарстана

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Камский горизонт» в Набережных Челнах, сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято в связи с неоднократным нарушением в течение года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отзыв лицензии также связан со снижением размера собственных средств банка ниже минимального значения уставного капитала. Кроме того, кредитная организация была замечена в проведении сомнительных транзитных операций и полностью утратила собственные средства.

Банк России назначил в «Камский горзонт» временную администрацию до момента назначения ликвидатора.

ООО КБ «Камский горзонт» занимал 537 место в банковской системе Российской Федерации.