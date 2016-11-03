Форвард «Зенита» Кокорин назвал Лермонтова автором «Муму»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и российской сборной Александр Кокорин затруднился с ответом на вопрос об авторстве рассказа «Муму». В программе «Детский вопрос» на канале «Матч ТВ» он признался, что плохо учился в школе.

«Кто написал "Муму"? Забыл. Этот... Лермонтов! Нет?! А кто?! Да-да, Тургенев! Я не читал его, мне за это не стыдно. Все знают, что я плохо учился, не отрицаю», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспересс».

Ранее, 1 ноября, Александр Кокорин был вызван в российскую сборную по футболу на подготовку к товарищеским матчам против Катара и Румынии. Это произошло впервые после окончания чемпионата Европы во Франции, запомнившегося слабой игрой россиян, драками фанатов и вечеринкой в Монте-Карло, на которой футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев расслаблялись вскоре после провального матча на Евро.