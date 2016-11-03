В Кремле отказались разбираться с проблемами «Зенит-арены»

В администрации президента России считают, что с проблемами петербургского стадиона «Зенит-арена» должны заниматься его собственники и строительные подрядчики. Об этом заявил «Р-Спорт» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наверное, хозяева стадиона и подрядчики проекта будут следить за этим. Это опять же не вопрос Кремля», — ответил Песков на вопрос, собираются ли в Кремле помогать с устранением недостатков, выявленных комиссией Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее в четверг стало известно, что выкатное футбольное поле строящегося стадиона не отвечает требованиям ФИФА: из-за стального основания оно пружинит больше положенного.

В свою очередь, вице-премьер РФ Виталий Мутко не считает чрезвычайной ситуацию вокруг выкатного поля «Зенит-Арены». Он заверил, что проблемы исправят и в конце декабря стадион сдадут, как и планировалось. При этом на исправление проблем не нужно будет выделять больше денег.