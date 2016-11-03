СМИ рассказали о возможных переговорах Путина и Лукашенко в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует прибыть с визитом в Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Москве.

«Сейчас идет работа над организацией встречи Александра Григорьевича с Владимиром Владимировичем. В повестке дня такая встреча стоит, приезд Лукашенко сюда», —рассказал собеседник агентства.

Возможные сроки визита главы Белоруссии не известны. Однако, источник отметил, что он состоится «не в ближайшие недели».

Напомним, что Лукашенко посещал Россию в феврале 2016 года.



