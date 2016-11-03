Китай запустил самую мощную в истории страны ракету

С китайского космодрома стартовала крупнейшая в истории страны ракета-носитель нового поколения «Великий поход-5» («Чанчжэн-5»). Об этом на своей странице в Twitter сообщило агентство Синьхуа.

China launches its brand-new heavy-lift carrier rocket Long March-5 from Wenchang Space Launch center in S China's Hainan pic.twitter.com/fG0MJ4pMJM — China Xinhua News (@XHNews) 3 ноября 2016 г.

Пуск произведен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, передает «Коммерсант». Ракета была доставлена туда в сентябре текущего года, отмечает агентство РИА Новости.

Ракета-носитель использует экологически чистое топливо. При ее создании применялось более 200 новейших технологий благодаря чему, в частности, ракета отличается стабильной системой управления.

«Великий восход-5» является мощнейшей ракетой-носителем нового поколения Китая. Ее высота равна почти 57 метрам, а диаметр основной ступени составляет пять метров.