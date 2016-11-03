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03 ноября 2016, 04:52
Мемория

Мемория. Самуил Маршак

Самуил Маршак
Самуил Маршак

3 ноября 1887 года родился Самуил Маршак, поэт, переводчик.

 

Личное дело

 

Самуил Яковлевич Маршак (1887—1964) родился в Воронеже в слободе Чижовка, в большой еврейской семье. Отец, Яков Миронович Маршак, работал мастером на мыловаренном заводе братьев Михайловых; мать — Евгения Борисовна Гительсон — была домохозяйкой и растила шестерых детей. В 1893 году семья Маршаков переехала в Витебск, в 1894 году в Покров, в 1895 году в Бахмут, в 1896 году на Майдан под Острогожском и, наконец, в 1900 году обосновалась в городке Острогожске под Воронежем.

Школьные годы Самуил провёл в Острогожске, где жил его дядя Михаил Гительсон — зубной врач. Учился в Острогожской мужской гимназии. Учитель словесности привил мальчику любовь к классической поэзии, поощрял его первые литературные опыты и называл вундеркиндом.

Одна из поэтических тетрадей Маршака попала в руки известного русского критика и искусствоведа В. В. Стасова, который принял горячее участие в судьбе талантливого юноши. С его помощью Самуил переехал в Петербург, где поступил в одну из лучших гимназий. Целые дни он проводил в публичной библиотеке, где работал Стасов.

В 1904 году Стасов поручил юному поэту сочинить шуточную приветственную оду во славу «четырёх русских богатырей» - Репина, Шаляпина, Горького и Глазунова, которые должны были навестить Стасова на даче. Величание имело большой успех. Алексей Горький заинтересовался юным поэтом и, узнав, что у него плохое здоровье, пригласил его к себе в Ялту.

В 1904—1906 годах Маршак жил в Крыму, в семье Горького. Он лечился, занимался своим образованием, много читал, учился в Ялтинской гимназии.

Когда семья Горького вынуждена была покинуть Крым из-за репрессий царского правительства, начавшихся после революции 1905 года, Маршак вернулся в Петербург.  К этому времени туда уже перебрался его отец, устроившись на завод за Невской заставой.

Печататься начал в 1907 году, опубликовав сборник «Сиониды», посвящённый еврейской тематике. Одно из стихотворений сборника («Над открытой могилой») было написано на смерть «отца сионизма» Теодора Герцля. Тогда же Маршак перевёл несколько стихотворений Хаима Нахмана Бялика с идиша и иврита.

В 1911 году Самуил Маршак в качестве корреспондента петербургской «Всеобщей газеты» и «Синего журнала» вместе со своим другом, поэтом Яковом Годиным, и группой еврейской молодёжи совершил вояж по Ближнему Востоку: из Одессы они отплыли на корабле, направляясь в страны Восточного Средиземноморья — Турцию, Грецию, Сирию и Палестину. Некоторое время жил в Иерусалиме. После этого путешествия он создал цикл стихов под общим названием «Палестина». По мнению критиков, лирические стихотворения, навеянные этим путешествием, принадлежат к числу наиболее удачных в творчестве молодого Маршака («Мы жили лагерем в палатке…» и другие). В ходе этой поездки Маршак познакомился с Софьей Мильвидской, которая стала его женой.

Из-за связи с Горьким, считавшимся «неблагонадёжным», двери в университет были для него закрыты. Договорившись с некоторыми петербургскими журналами, Маршак получил возможность уехать для обучения в Англию, где в течение двух лет учился сначала в политехникуме, затем в Лондонском университете. Во время каникул много путешествовал пешком по Англии, слушал английские народные песни и начал работать над переводами английских баллад, впоследствии прославивших его.

В 1914 году Маршак вернулся на родину - буквально за несколько недель до начала первой мировой войны. Работал в провинции, публиковал свои переводы в журналах «Северные записки» и «Русская мысль». После начала войны занимался помощью детям беженцев. В 1915 году вместе с семьёй жил в Финляндии в природном санатории доктора Любека, а осенью того же года вновь перебрался в Воронеж, где поселился в доме своего дяди Якова Гительсона на Большой Садовой улице.

В Воронеже Маршак прожил  полтора года. Уже в январе 1917 года он вновь перебрался с семьёй в Петроград, где и встретил революцию.

После прихода к власти большевиков Маршак сперва жил в Петрозаводске, работал в Олонецком губернском отделе народного образования, затем бежал на Юг в Екатеринодар. Работал в газете «Утро Юга», где под псевдонимом «Доктор Фрикен» публиковал стихи и антибольшевистские фельетоны.

В 1919 году под тем же псевдонимом «Доктор Фрикен» издал первый сборник «Сатиры и эпиграммы».

В 1920 году Маршак организовал в Екатеринодаре комплекс культурных учреждений для детей, в частности, создал один из первых в России детских театров, для которого сам и писал пьесы. Также он стал основателем и первым заведующим кафедрой английского языка Кубанского политехнического института (ныне Кубанский государственный технологический университет).

В 1922 году Маршак вернулся в Петроград. Руководил студией детских писателей в Институте дошкольного образования Наркомпроса, организовал 1923 году детский журнал «Воробей» (позже – «Новый Робинзон»), где в числе прочих печатались такие мастера литературы, как Борис Житков, Виталий Бианки, Евгений Шварц. В том же 1923 году выходят его первые стихотворные детские книги - «Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке» и т.д.

На протяжении нескольких лет Маршак был руководителем детского отдела Госиздата в Ленинграде. В это время в нем вышли «Горы и люди», «Рассказ о великом плане» М. Ильина, «Лесная газета» В. Бианки, «Морские истории» Б. Житкова, «Пакет» и «Часы» Л. Пантелеева. В то время Ленинград был центром нашей детской литературы. Маршак также имел отношение к журналу «Чиж» и вёл «Литературный кружок» при ленинградском Дворце пионеров.

В 1934 году на Первом съезде советских писателей Самуил Маршак сделал доклад о детской литературе и был избран членом правления СП СССР. В 1939—1947 годах был депутатом Московского городского Совета депутатов трудящихся.

В 1937 году созданное Маршаком детское издательство в Ленинграде было разгромлено. На протяжении нескольких лет лучшие его воспитанники были репрессированы: Александр Введенский, Николай Олейников, Николай Заболоцкий, Тамара Габбе, Даниил Хармс. В 1938 году Маршак переселился в Москву.

Во время советско-финской войны 1939—1940 годов Маршак писал для газеты «На страже Родины». В годы Великой Отечественной войны активно работал в жанре сатиры, публикуя стихи в «Правде» и создавая плакаты в содружестве с Кукрыниксами. Активно содействовал сбору средств в Фонд обороны. В 1942 году стал лауреатом Сталинской премии второй степени за стихотворные тексты к плакатам и карикатурам.

В 1960 году Маршак публикует автобиографическую повесть «В начале жизни», в 1961 году — сборник статей и заметок о поэтическом мастерстве «Воспитание словом».

Практически всё время своей литературной деятельности (более 50 лет) Маршак продолжал также писать и стихотворные фельетоны, и серьёзную «взрослую» лирику.

В 1962 году вышел сборник «Избранная лирика» - последняя прижизненная книга писателя.

4 июля 1964 года Самуил Яковлевич Маршак скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

 

Чем знаменит

 
Самуил Маршак                                           Peremenka31.ru  

Русский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, сценарист. Автор популярных детских книг.

На стихах Самуила Маршака выросло не одно поколение советских детей. Как поэт, переводчик и литературный критик он оказал громадное влияние на становление советской детской литературы.

Среди драматургических сочинений Маршака особой популярностью пользуются пьесы-сказки «Двенадцать месяцев», «Умные вещи», «Кошкин дом».

 

О чем надо знать

Маршак как поэт-переводчик внес огромный вклад в практику русского художественного перевода. Он является автором ставших классическими переводов сонетов Уильяма Шекспира, песен и баллад Бёрнса, стихов Блейка, Вордсворта, Китса и  Киплинга. Он подарил советским детям блистательно переведённые стихи итальянского поэта Джанни Родари, переводил Петефи и Гейне, Тувима и Квитко, Лира, Милна, Джейн. Остин, Ованеса Туманяна, а также украинских, белорусских, литовских, армянских и других поэтов.

За переводы призведений Бёрнса в 1960 году Самуил Маршак был удостоен звания почётного президента Всемирной федерации Роберта Бёрнса в Шотландии.

 

Прямая речь

О написанном слове (из письма в редакцию газеты "Смена" от 4.01.1963): «"Каждое печатное слово - литературный факт, на который могут в дальнейшем ссылаться литературоведы и критики"».

Фразы из детских стихов Маршака, ставшие поговорками:

- Рвать цветы легко и просто детям маленького роста.

- Разевает щука рот, а не слышно, что поёт.

- Бегемот разинул рот, булки просит бегемот.

- Вот какой рассеянный с улицы Бассейной.

- Это что за остановка - Бологое иль Поповка?

- Это он, это он ленинградский почтальон.

- Ничего идут дела, голова ещё цела.

- Ищет в печке, и в ведре, и в собачьей конуре.

- Что ни делает дурак, всё он делает не так.

 

5 фактов о Самуиле Маршаке

  • Фамилия «Маршак» является сокращением (ивр. ‏מהרש"ק‏‎), означающим «Наш учитель рабби Аарон Шмуэль Кайдановер» и принадлежит потомкам этого известного раввина и талмудиста, жившего в 17-м веке.
  • Маршак любил, хорошо знал и ценил народные песни шотландские, английские, русские, еврейские, финские. В молодости вместе со своим братом Ильей он представлял в лицах исполнение финских и еврейских песен, колоритно и точно оттеняя национальные особенности. Эту любовь к народным песням Маршак сохранил до конца жизни.
  • Маршак несколько раз заступался за Бродского и Солженицына. От первого он требовал «поскорее достать переводов текстов на Ленфильме», за второго заступался перед Твардовским, требуя опубликовать его произведения в журнале «Новый мир».
  • Маршак был лауреатом Ленинской (1963) и 4-x Сталинских премий (1942, 1946, 1949, 1951).
  • Последним литературным секретарём Самуила Маршака был ныне известный телеведущий Владимир Познер. 

 

Материалы о Самуиле Маршаке

Недописанная страница. Сайт о жизни и творчестве Маршака

Воспоминания о Самуиле Яковлевиче Маршаке. А.Л. Рейшахрит

Статья о Самуиле Маршаке в Википедии  

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