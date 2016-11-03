Омбудсмен предложила перевести Ильдара Дадина в другую колонию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила перевести в другое учреждение осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, рассказавшего об избиениях и пытках в карельской колонии, передает «Интерфакс».

«Целесообразно было бы перевести Ильдара Дадина для отбывания наказания в другую колонию», — заявила Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам омбудсмена, после заявлений Дадина о применении к нему насилия «всегда будет некое подозрение в необъективности или субъективном подходе к человеку».

В свою очередь, в интервью телеканалу «Дождь» Татьяна Москалькова рассказала, что 3 ноября она посетила Ильдара Дадина в колонии. По ее словам, Дадин рассказал ей о случаях применения насилия как в камере, так и на территории колонии. По мнению омбудсмена, применение «меры принуждения в виде наручников» «выглядит корректно», поскольку Дадин отказался покинуть камеру по требованию сотрудников колонии. При этом Москалькова подчеркнула, что возможности подтвердить или опровергнуть применения насилия к Дадину за пределами камеры у нее нет.

«Я верю и его словам, и словам сотрудников, которые показывают фотографии», — заявила она. Москалькова рассказала, что врачи показали ей фотографии медицинского освидетельствования Дадина, и на них «нигде не было повреждений». Сам активист заявил, что следов избиения не осталось из-за того, что он был в одежде.

«Он говорит об этом очень подробно и искренне, но когда разговариваешь со следователями, они говорят, что это требует исследования дополнительно, чтобы убедиться, что такое было и они задают профессиональные вопросы, сколько человек применяли насилие, где это, в каком месте, где наносились удары, если они наносились, почему не осталось следов на теле», — заявила Москалькова в интервью «Дождю».

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибыла в карельскую колонию для проверки информации о применении пыток к оппозиционеру Ильдару Дадину. «Я думаю, что все прислушаются к рекомендациям уполномоченного по правам человека», — заявил Кириенко в связи с ситуацией с Дадиным.