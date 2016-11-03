Глава Дома Романовых впервые услышал про фильм «Матильда»

Глава рода Романовых праправнук Николая I князь Дмитрий Романович Романов не знает о фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя и скандале вокруг этой кинолентыа. Об этом он заявил НСН.

«Я ничего не знаю об этом. Я не знаю тех, кто делает эту картину. А также не знаю тех, кто пытается запретить», — заявил князь Дмитрий Романов.

Напомним, 2 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить фильм «Матильда».

Позже стало известно, что прокуратура уже проверяла материалы фильма «Матильда» и не выявила никаких нарушений.

Как пишет НСН, режиссер Юрий Грымов назвал странным тот факт, что Поклонская пытается запретить фильм, который даже не видела.

«Это реакция отдельных сумасшедших, которые выдают себя за голос общества. Такого рода реакции должны пресекаться на корню, а люди с подобной реакцией – отправляться к психиатру», — заявил киновед Кирилл Разлогов в интервью НСН.