Генподрядчик «Зенит-Арены» пообещал устранить проблему «вибрирующего» поля

Замечание руководителей ФИФА по поводу выкатного поля «Зенит-Арены» будут устранены генподрядчиком строительства стадиона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании «Метрострой» Екатерину Гигиняк.

«Есть замечания и есть технические решения по их устранению. Специалисты работают опытные и грамотные, поэтому реализация их решений не вызывает сомнений», — заявила Гигиняк.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что инспекторы ФИФА побывали с инспекцией на строящемся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге стадионе «Зенит-Арена», и заявили о недопустимости вибраций выкатного поля по время матчей.

В свою очередь, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что не считает чрезвычайной ситуацию вокруг выкатного поля «Зенит-Арены». Он заверил, что проблемы исправят и в конце декабря стадион сдадут, как и планировалось. При этом на исправление проблем не нужно будет выделять больше денег.