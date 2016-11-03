В России появилась первая микрофинансовая компания

Банк России изменил статус одной из действующих микрофинансовых организаций (МФО), сделав ее микрофинансовой компанией (МФК). Соответствующие изменения были внесены в государственный реестр МФО. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что такое разделение стало возможным благодаря поправкам к федеральному закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 29 марта 2016 года. Речь идет о делении МФО на МФК и МКК (микрокредитные компании). При этом, все МФО, числящиеся в реестре на эту дату были признаны МКК. Они обязаны до 29 марта 2017 года привести в соответствие свое наименование.

«Статус микрофинансовых компаний (ФМК) могут получить МФО, располагающие собственным капиталом в размере не менее 70 млн рублей и представившие в Банк России необходимые для получения статуса МФК документы», — говорится в сообщении Банка России.

Ожидается, что около 90 организаций сферы микрофинансирования могут стать МФК. У них будет ряд преимуществ перед МКК. Так, МФК смогут выпускать облигации, привлекать денежные средства граждан РФ в размере от 1,5 млн рублей, а также выдавать одному заемщику потребительские займы в размере до 1 млн рублей.

МКК разрешено выдавать одному заемщику потребительские займы на общую сумму не более 500 тысяч рублей и запрещено привлекать займы от граждан, не являющихся их учредителями.