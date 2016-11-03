03 ноября 2016, 15:26
СМИ узнали о гибели более 100 мигрантов в Сицилийском проливе
Более 100 мигрантов погибли в результате кораблекрушения в Сицилийском проливе у берегов Ливии. Об этом сообщает итальянское агентство АНСА со ссылкой на слова очевидцев.
В условиях четырехбалльного шторма спасателям удалось достать 29 человек и обнаружить 12 тел. Выжившие утверждают, что всего в лодке находились 140 человек. Большинство спасенных являются выходцами из Гвинеи.
21 сентября 2016 года СМИ сообщили, что у берегов Египта затонуло судно, на котором могли находиться до 600 мигрантов.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое