Милонов сравнил депутатов Госдумы с дементорами

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил некоторых коллег в нерациональном использовании времени для выступлений, передает телеканал «360».

«Но некоторые депутаты пользуются этим, они как дементоры, по каждому вопросу выступают. Сначала вопрос задают, потом на выступления записываются, содержания — ноль, но нужно выразить позицию», — рассказал Милонов в интервью телеканалу. Он также заявил, что хочет предложить внести изменения в регламент, чтобы процесс «саморекламы занимал меньше времени, чем сейчас».

Депутат, в частности, раскритиковал огромное количество вопросов, заданных при обсуждении проекта федерального бюджета, так как ни один из них не касался доходной части казны. «Они же знают, что эти предложения не пройдут, потому что они просто фантастичны, но нет, все равно нужно говорить полдня», — заключил Милонов.

Напомним, 2 ноября председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, что рекордная явка депутатов вызвала перегрузку лифтов. По его словам, многим пришлось воспользоваться лестницами.

СМИ сообщили, что на состоявшееся пленарное заседание Госдумы явились 399 из 450 народных избранников.

Небывалая активность народных избранников вызвана утверждением списка уважительных причин, которые могут быть приняты по вопросам отсутствия депутатов во время пленарного заседания.

При отсутствии уважительной причины у депутата может быть вычтена часть зарплаты или он рискует вовсе лишиться мандата.