В отделениях Сбербанка начали выдавать карту «Мир»

Во всех отделениях Сбербанка России начат прием заявок на получение карты «Мир», а также ее выдачу. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на директора управления торгового эквайринга Сбербанка Светлану Кирсанову.

«Карточку "Мир" мы будем выдавать абсолютно во всех отделениях Сбербанка по заявлениям наших клиентов», — сообщила она и добавила, что будут доступны три вида карт: зарплатные, социальные и карты для всех желающих россиян, которые не подходят под другие категории.

Кирсанова отметила, что выпуск карт начался раньше, «но публично не афишировали. Мы сделали запуск сегодня, а тестировали в течение всего октября».

Карта «Мир» обладает всем возможностями, что и другие карты Сбербанка. Ей также можно расплачиваться за товары и услуги на территории РФ и переводить денежные средства. Возможно подключение «Спасибо от Сбербанка» и пользование различными бонусами.

Напомним, что Центробанк России пообещал полностью перевести бюджетников на карты «Мир» до 1 января 2018 года.