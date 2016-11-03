Лидер ИГ призвал своих сторонников не покидать Мосул

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади призвал боевиков, находящихся в иракском Мосуле, а также жителей города оказать сопротивление правительственным войскам, передает Reuters.

Об этом аль-Багдади сказал в своем первом заявлении с начала операции иракской армии в Мосуле, которое было выложено в интернете. В аудиообращении лидер исламистов призвал жителей города «бороться с врагами», а боевиков ИГ «превратить для неверующих ночи в дни, посеять хаос на их землях и сделать так, чтобы их кровь текла реками».

Помимо этого, лидер ИГ заявил, что его сторонникам следует активно вести борьбу против Турции, которая является «союзником атеистов». Также он подчеркнул, что «Исламское государство» одержит окончательную победу. «Эта тотальная война и великий джихад, которые ведет сегодня ИГ, только усиливают нашу твердую веру в то, что, все это, даст Бог, является дорогой к победе», — говорится в аудиовыступлении лидера исламских боевиков.

Ранее британское издание The Independent со ссылкой на администрацию президента Иракского Курдистана сообщило, что Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему находится на территории Мосула. Источник при этом подчеркнул, что если аль-Багдади убьют, то это «будет означать конец всей системе ИГ».

Операции иракских и курдских военных при поддержке сил международной коалиции по освобождению Мосула началась 17 октября.