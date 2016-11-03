Мутко назвал «штатной» ситуацию с нестабильным полем «Зенит-Арены»

Вице-премьер России Виталий Мутко не считает чрезвычайной ситуацию вокруг выкатного поля стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который на днях проверили специалисты ФИФА, сообщает ТАСС.

«Речь идет о том, что это поле закатывается в стадион на нестабильной основе. Всегда большой проект вызывает много вопросов. Что касается поля, это штатная ситуация», — сказал вице-премьер правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. «Что касается вибрации, вы можете сейчас попрыгать на асфальте, и он тоже будет вибрировать. А вообще я считаю, что поданная информация это какой-то фейк!», — добавил Виталий Мутко.

Он заверил, что проблемы исправят и в конце декабря стадион сдадут, как и планировалось. При этом на исправление проблем не нужно будет выделять больше денег. Виталий Мутко также рассказал, что представители ФИФА намерены еще раз посетить стадион.

31 октября инспекторы ФИФА побывали на стадионе. После этого в СМИ появилась информация, что они остались недовольны дорогостоящим полем, которое якобы «вибрирует» при прыжках на нем, и запретили проводить на «Зенит-Арене» матчи.