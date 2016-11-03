В «Нафтогазе Украины» опровергли начало добычи сланцевого газа

Украинское предприятие «Нафтогаз» опровергло сообщение российских СМИ о том, что на Украине начата добыча сланцевого газа. Соответствующее заявление компания сделала в Facebook.

«Мы не планируем заниматься сланцевым газом. Мы планируем использовать доступные современные технологии, чтобы эффективно добывать традиционный газ», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг агентство ТАСС со ссылкой на интервью главы «Нафтогаза» Андрея Коболева агентству Bloomberg сообщило, что добычу сланцевого газа методом гидроразрыва пласта начала компания «Укргаздобыча», принадлежащая «Нафтогазу». Кроме того, на сайте «Укргаздобычи» 29 сентября было опубликовано сообщение об успешном проведении первых операций по фрекингу. Однако о связи этих операций с добычей сланцевого газа ничего не говорилось.