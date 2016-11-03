Путин отказался от посещения Нагасаки в ходе визита в Японию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент России Владимир Путин не посетит Нагасаки во время официального визита в Японию в декабре из-за плотной программы, сообщает ТАСС.

«Поскольку программа визита очень плотная, в этот раз он не сможет, но он сказал, что при первой возможности, которая у него появится, он обязательно посетит этот город», — пояснила спикер и поблагодарила от имени российского лидера руководство города за приглашение.

Валентина Матвиенко сделала это заявление после посещения мемориального зала памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки и подчеркнула, что США никогда не сможет загладить свою вину за уничтожение японских городов никакими извинениями. .

«Надо каждый день ходить в храм и молиться, чтобы искупить свою вину перед Нагасаки, перед Хиросимой, перед всем миром за эту чудовищную трагедию, за это чудовищное преступление», — сказала она.

Напомним, что российская делегация прибыла в Японию для обсуждения отмены антироссийских санкций.