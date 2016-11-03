В России готовятся к испытанию ракеты для «ядерного поезда»

До конца года на космодроме Плесецк в Архангельской области испытают межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для перспективного «ядерного поезда» — боевого железнодорожного комплекса «Баргузин». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По информации источника агентства, пока пусков не было. Бросковые испытания ракеты запланированы лишь на четвертый квартал 2016 года.

«Необходимо на новом изделии подтвердить реализуемость "минометного" старта изделия и его последующего увода в сторону от ракетного поезда, в котором находятся люди и технологическое оборудование», — отметил собеседник агентства.

При «минометном» старте ракета выстреливается из шахты на 30-40 метров при помощи порохового заряда, а затем включаются ее собственные двигатели.

1 ноября на сайте журналиста Андрея Караулова «Момент истины» появилось сообщение об успешном запуске ракеты с железнодорожного комплекса «Баргузин», который должен прийти на смену аналогичному комплексу «Молодец», созданному в 1980-х годах.

В конце октября в России были проведены успешные испытания гиперзвукового летательного аппарата, который должен заменить традиционные боеголовки на перспективных межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). Он предназначен, в том числе, для ракетного комплекса стратегического назначения (РКСН) «Сармат».