Британские ученые назвали самые преуспевающие страны

Британский исследовательский институт Legatum из Лондона опубликовал на своем сайте ежегодный рейтинг самых преуспевающих стран.

В нынешнем году рейтинг Legatum Institute стал десятым по счету. Первое место в нем заняла Новая Зеландия. На втором Норвегия, третье заняла Финляндия. Далее следуют Швейцария и Канада.

В пятерку самых неблагоприятных стран вошли: Йемен (149-е, последнее место рейтинга), Афганистан, ЦАР, Судан и Демократическая Республика Конго (145-е место).

Процветание институт оценивал по 104 показателям, среди которых как традиционные ВВП на душу населения, количество работающих на полную ставку, так и необычные — число серверов с защищенным доступом, показатели самочувствия людей.

Россия, согласно исследованию (.pdf), занимает 95-е место рейтинга — в прошлом году страна была на 58-й строчке. В РФ исследователи выявили одни из худших в мире показателей по защите прав и свобод граждан страны, а также по терпимости, проявляемой обществом.