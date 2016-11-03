Объем заказов «Рособоронэкспорта» превысил 45 млрд доларов

Глава делегации компании «Рособоронэкспорт» Сергей Корнев рассказал о российском вооружении и о формировании структуры заказов, передает ТАСС.

По словам Сергея Корнева, объем экспорта российского вооружения достиг 14,5 млрд долларов по итогам 2015 года. При этом доля компании составила более 80%. Общий портфель заказов «Рособоронэкспорта» на начало 2016 года составлял 49,5 миллиарда долларов. Представитель компании отметил, что портфель заказов стал «более сбалансированным, что подтверждается эффективностью нашей работы во всех основных сегментах мирового рынка вооружений».

В «Рособоронэкспорте» также уточнили, что 46% портфеля заказов приходится на авиационную технику, 22% — на средства ПВО, 18% — на вооружения и технику сухопутных войск и 10% — на военно-морскую технику.

Корнев сообщил, что в 2000 году доля авиатехники превышала 80% в пакете заказов, что неслов себе риски «снижения экспортного потенциала в других сегментах, а если учесть незначительный гособоронзаказ в начале 2000-х годов — потерю некоторыми разработчиками и предприятиями компетенций по созданию и выпуску современной боевой техники». По его информации, доля продукции военного назначения (ПВН) в общем экспорте РФ составляет 4,2%.