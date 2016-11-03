Сигал рассказал о своих чувствах после получения российского паспорта

Американский актер Стивен Сигал заявил, что чрезвычайно рад возможности получить российское гражданство, так как семья его отца родом из Владивостока, и в России у него много друзей. Об этом Сигал рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ,

«Я испытываю глубокое уважение и привязанность к России. Так же, как к своей собственной стране. Я всегда считал, что США и Россия должны быть лучшими друзьями и союзниками», — отметил актер. При этом он подчеркнул, что неустанно трудится над улучшением российско-американских взаимоотношений.

3 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил голливудскому актеру и мастеру боевых искусств Стивену Сигалу российское гражданство. «Это было его желание, он действительно настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство», — прокомментировал эту новость пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.