В ПФР назвали размер будущей пенсии Стивена Сигала

Американский актер Стивен Сигал, ставший гражданином РФ, с 2017 года может претендовать на получение социальной пенсии размером 5 тысяч рублей. Он сможет вопользоваться правом на получение выплат исключительно в случае наличия российской прописки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пенсионного фонда России (ПФР).

«Это минималка, около пяти тысяч рублей, плюс к этой пенсии ему будет сделана доплата до прожиточного минимума пенсионера в том регионе, где он прописан», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что ПФР проверит имеет ли право Сигал получать страховую пенсию по старости и добавил: «Посмотрим, были ли у него взносы, и есть ли у него семь лет стажа в России, чтобы назначить страховую пенсию по старости».

Как сообщалось ранее, 3 ноября российский президент Владимир Путин подписал указ о приеме Стивена Сигала в российское гражданство. Сам актер заверил, что чрезвычайно рад этому событию.

В Кремле подчеркнули, что Сигал неоднократно и настойчиво просил о предоставлении ему гражданства.