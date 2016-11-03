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03 ноября 2016, 13:43
Госдума Минобороны социальная политика

Оборонный комитет Госдумы потребовал повысить пенсии военным

На заседании Госдумы
На заседании Госдумы
Pfnews.ru

Комитет Госдумы по обороне призвал правительство доработать проект бюджета на 2017-2019, увеличив пенсии военных не на 4%, а на 6%, сообщает РБК.

В своем заключении на проект бюджета комитет сослался на указ президента Владимира Путина 2012 года, предусматривающий ежегодное увеличение пенсий военным не менее чем на 2% сверх уровня инфляции. То есть в 2017 году, по расчетам комитета, увеличение должно быть минимум на 6%.

В комитете также напомнили, что военные пенсионеры не получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей вместо индексации 2016 года.

С 1 февраля пенсии военных и гражданских специалистов увеличатся на 4%.

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