Вдова летчика Пешкова согласилась встретиться с главой МИД Турции

Вдова пилота сбитого российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова Гелена заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что готова встретиться с главой МИД Турции Мевлютом Чавошуглу, чтобы выслушать его извинения.

«Как бы ни было тяжело нашей семье, мы приедем на эту встречу, приедем в Москву», — сказала Гелена Пешкова.

Боевая машина Пешкова была сбита турецкими ВВС в ноябре 2015 года на сирийско-турецкой границе. После инцидента Россия заморозила отношения с Турцией, потребовав извинений от турецких властей. Они последовали в июне 2016 года, после чего отношения между странами начали налаживаться.

2 ноября глава МИД Турции заявил, что готов извиниться перед вдовой погибшего российского пилота.