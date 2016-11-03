В Кремле объяснили предоставление Сигалу российского гражданства

Американский киноактер Стивен Сигал получил российское гражданство после неоднократных и настойчивых просьб, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее в четверг на сайте Кремля появился указ Владимира Путина о присвоении Сигалу гражданства России.

«Это было его желание, он действительно настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство», — прокомментировал ситуацию Песков.

«Одновременно он является известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство», — добавил он.