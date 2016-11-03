Следователи начали проверку после смерти клоуна Олега Попова

Следователи начали доследственную проверку по факту смерти в Ростове-на-Дону легендарного клоуна Олега Попова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Следственном комитете России (СКР).

Ранее директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко рассказал журналистам, что Олег Попов до последних часов жизни находился на ногах и не жаловался на плохое самочувствие.

«У него были планы продолжать выступления на гастролях. Все произошло внезапно», — рассказал Резниченко в интервью ТАСС. По словам директора цирка, в Ростов-на-Дону Олег Попов приехал в составе труппы с программой «Пусть всегда будет солнце!» Этот тур должен был пройти в пяти городах. Первые гастроли состоялись в Саратове.

«Мы будем решать, как поступить с представлением. Возможно, оно будет отменено. Там огромная программа. Билеты раскуплены. Для всех смерть Олега Попова стала грандиозной потерей и шоком», — заявил Дмитрий Резниченко.

Олег Попов скончался на 87-м году жизни поздно вечером 2 ноября в Ростове-на-Дону. По первоначальной информации, артист умер из-за остановки сердца.