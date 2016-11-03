Олега Попова похоронят в Германии по просьбе родственников

Родственники легендарного циркового клоуна Олега Попова пожелали, чтобы артист был похоронен в Германии, сообщает РИА Новости.

«Сегодня будет обсуждаться вопрос, где будет происходить панихида по артисту [в цирке Ростове-на-Дону или в Москве], — заявил директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко.

По его словам, родственники изъявили такое желание, так как дочь и супргуга Олега Попова проживают в Германии.

Ранее Дмитрий Резниченко рассказал журналистам, что Олег Попов до последних часов жизни находился на ногах и не жаловался на плохое самочувствие. В свою очередь, Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту смерти Попова.

86-летний Олег Попов скончался 2 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал с гастролями. В 1991 году он эмигрировал в Германию на фоне разногласий с коллегами по цирку и общественно-политической ситуации в стране.